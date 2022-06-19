«Туда стекалась вся развединформация». В МВД подтвердили, что ВСУ уничтожили командно-разведывательный центр 20-й армии РФ

19 июня, 22:45
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Украинский военный (иллюстративный фото) (Фото:REUTERS / Станислав Юрченко)

Украинский военный (иллюстративный фото) (Фото:REUTERS / Станислав Юрченко)

В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию об уничтожении украинскими силами в Харьковской области командно-разведывательного центра 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.

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По данным МВД, в таких центрах работает от 200 до 300 человек, а командующий ими офицер имеет звание не ниже полковника. Однако сколько погибло военных — точных данных нет.

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«Подтверждаю, что вчера был уничтожен пункт управления 20 армии РФ. Но важно уточнение: это был не командный пункт, а командно-разведывательный центр. Туда стекается вся развединформация, обрабатывается, анализируется и передается в штаб. По потерям данных точных нет», - написал Андрусов в Telegram в воскресенье, 19 июня.

Накануне в СМИ появилась информация об уничтожении пункта управления 20 армии РФ на Харьковщине. Сообщалось, что в результате удара по центру погибли 40 человек из 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. (базируется в Воронеже).

Редактор: София Лазарова

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Теги:   МВД Украины Армия России Российские военные Война России против Украины

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