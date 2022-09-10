ВСУ освободили Василенково и Артемовку Харьковской области — Зеленский

10 сентября, 23:02
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Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Военнослужащие 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку Харьковской области.

Об этом вечером в субботу, 10 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Шаг за шагом наши бойцы деоккупируют украинскую землю. Должны помнить, что свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас. Безграничная благодарность всем нашим воинам. Гордимся каждой и каждым», — написал президент.

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Как сообщили в Генштабе, ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Харьковской и Херсонской областях.

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

9 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ продвинулись на некоторых участках от двух до нескольких десятков километров и пообещали позже сообщить, какие населенные пункты были освобождены.

Также идет деоккупация украинских территорий на восточном направлении. 1 сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области.

По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области. Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и части Купянска. Также есть информация о деоккупации Изюма.

В общей сложности по словам президента Владимира Зеленского, с начала сентября украинские военные освободили уже около 2 тысяч квадратных километров нашей территории. 

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Владимир Зеленский Купянск Война России против Украины деоккупация

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