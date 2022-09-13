Войска РФ устроили пыточные в Балаклее для местных жителей — Нацполиция 13 сентября, 23:24 Флаг Украины в Балаклее, 8 августа (Фото:via Sternenko / Telegram)

В Балаклее Харьковской области, которая полгода находилась под российской оккупацией, войска РФ устроили пыточную для местных жителей.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

«В недавно оккупированной Балаклее, в отделе полиции рашисты организовали штаб. Но это не хуже всего — там же, в подвальных помещениях отдела и в здании напротив — БалДрука (издательского дома — ред) рашисты сделали тюрьму и пыточную для местных жителей», — написал он.

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По его данным, оккупанты всегда держали в плену минимум 40 человек. Их находили через местных коллаборантов. Оккупанты искали тех, кто служил или имел родственников в АТО или помогал украинской армии.

«А в случае, когда они освобождали много людей, а новых не было — хватали людей прямо на улице возле отдела полиции. Один мужчина просидел в „тюрьме“ 46 дней — рашисты нашли фото его брата в военной украинской форме. По словам свидетелей, их пытали по-разному. Все пытки описывать не буду, скажу только, что „легче всего“ — когда били током», — пишет он.

Украинские бойцы в четверг, 8 сентября, освободили от российских военных город Балаклея. Защитников встречали местные жители.

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