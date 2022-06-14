Харьковская область: Войска РФ сбросили на Золочев снаряды на парашютах

14 июня, 16:31
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Последствия российских обстрелов (иллюстративное фото) (Фото:National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Последствия российских обстрелов (иллюстративное фото) (Фото:National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты обстреляли Золочев Харьковской области снарядами на парашютах.

Об этом сообщил глава Золочевской общины Виктор Коваленко в комментарии Суспільне.

По его данным, россияне вели обстрел во вторник, 14 июня, приблизительно в 4:30. Погибших и раненых нет, повреждены четыре дома, добавил Коваленко.

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Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российским военным удалось за счет резервов продвинутся в Харьковской области и вновь обстреливать Харьков из артиллерии.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что войска РФ возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российские войска Харьковская область Золочевский район Золочев

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