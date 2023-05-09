Войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску, три человека ранены — глава Харьковской ОВА 9 мая, 23:01 Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Российские оккупанты во вторник, 9 мая, нанесли ракетный удар по городу Купянск Харьковской области. В результате ранения получили трое мирных жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Только что враг еще раз нанес ракетный удар по Купянску. Есть попадание в объект гражданской промышленности», — написал он.

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По данным Синегубова, были повреждены по меньшей мере пять частных жилых домов.

«К сожалению, ранены. По предварительной информации, пострадали 3 человека — 2 женщины и 1 человек», — сказал он.

Глава ОВА добавил, что один человек получил помощь на месте, а двое пострадавших были госпитализированы. На месте попадания работают все экстренные службы.