Власти допускают принудительную эвакуацию жителей приграничных районов Харьковской области — ОВА 5 июня, 16:45 Синегубов подчеркнул, что россияне постоянно пробуют провести свои ДРГ через границу на севере области (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Харьковская областная военная администрация рассматривает возможность принудительной эвакуации людей из населенных пунктов вблизи границы с Россией.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

Глава отметил, что в последнее время количество обстрелов области увеличилось. По его данным, за минувшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 26 населенных пунктов области, в результате чего два человека погибли и три — получили ранения.

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Также Синегубов подчеркнул, что россияне постоянно пробуют провести свои ДРГ через границу на севере области. Одна из таких диверсионных групп, по словам председателя ОВА, была обнаружена этой ночью.

«Мы четко понимаем, что безопасность людей у нас — на первом месте. Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации детей и людей взрослого возраста из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что военная обстановка ухудшается», — подчеркнул он.

Ранее Генштаб сообщал, что российская ДРГ попыталась проникнуть на территорию Харьковской области в районе населенного пункта Зеленое.