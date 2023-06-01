В учебном подразделении ГСЧС в Харьковской области произошел взрыв, погибли два третьекурсника 1 июня, 17:55 В Харьковской области в одном из учебных подразделений ГСЧС произошел взрыв (Фото:ГСЧС)

В Харьковской области в одном из учебных подразделений ГСЧС произошел взрыв. В результате погибли два третьекурсника Университета гражданской защиты, еще один получил ранения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Харьковской облпрокуратуры Дмитрия Чубенко.

По его данным, взрыв произошел 31 мая приблизительно в 14:30. В результате ранения получил 20-летний курсант, он получил незначительные травмы, его жизни ничего не угрожает.

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«Два курсанта 21 и 22 лет умерли от полученных травм в карете скорой помощи по дороге в больницу», — сказал Чубенко.

Пресс-секретарь добавил, что все трое учились на третьем курсе университета.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией п. 1 ч. 2 ст. 115 (гибель двух лиц) Уголовного кодекса Украины.