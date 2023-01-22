Россияне обстреляли Харьковщину: есть погибшая и раненый

22 января, 17:11
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Россияне обстреляли жилые дома в Харьковской области (Фото:Харьковская ОВА / Telegram)

Россияне обстреляли жилые дома в Харьковской области (Фото:Харьковская ОВА / Telegram)

В воскресенье, 22 января, российские войска обстреливали Харьковскую область, в результате чего погиб человек и еще один ранен.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так около 14:30 россияне из артиллерии обстреляли село Петровка Золочевской общины. В результате артобстрела погибла 67-летняя женщина. Было попадание в хозяйственные постройки и жилой дом.

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Кроме того, после 15:00 враг из танков обстрелял кладбище в селе Гурьев Казачок. Повреждены могилы.

Также сегодня под обстрелами оккупантов был Волчанск. Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранение — он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Харьковская область Артиллерия Артиллерийский удар Харьковская ОГА Олег Синегубов Война России против Украины

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