В Волчанске снаряд россиян попал в жилой дом: погибла 60-летняя женщина и ранен семилетний ребенок

21 января, 10:02
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Россияне продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области (архивное фото) (Фото:Днепропетровская ОВА)

Россияне продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области (архивное фото) (Фото:Днепропетровская ОВА)

В результате российских обстрелов населенных пунктах Купянского, Чугуевского и Харьковского районов погиб один человек, еще четыре ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки враг обстреливал Волчанск, Купянск, Стрелечу, Вильчу, Огиревце и другие населенные пункты Харьковской области из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов.

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Больше всего от обстрелов пострадал город Волчанск Чугуевского района. Утром вражеский снаряд попал в частный дом — погибла женщина 60 лет. Ранения получили и госпитализированы женщина 45 лет и семилетняя девочка.

Кроме того, вчера в Волчанске получил ранение 71-летний мужчина. Он был госпитализирован в среднем состоянии.

В селе Кившаровка Купянского района вчера также был ранен гражданский мужчина 27 лет. Сейчас его состояние оценивается как среднее.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Харьковская область Чугуев Олег Синегубов Купянск Волчанск Война России против Украины

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