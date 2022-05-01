В результате артиллерийского обстрела российских оккупантов на Харьковщине погибла женщина, еще два человека ранены

1 мая, 17:48
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Оккупанты обстреляли Богодуховскую объединенную территориальную общину (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Оккупанты обстреляли Богодуховскую объединенную территориальную общину (Фото:Харьковская областная прокуратура)

В воскресенье, 1 мая, около 11:30 ВС РФ совершили артиллерийский обстрел Богодуховской объединенной территориальной общины Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В результате обстрела поврежден автомобиль, в котором находились три человека. Женщина и мужчина получили ранения. Еще одна женщина скончалась на месте.

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Прокуратура начала досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Обстрел Харьковская область Харьков Война России против Украины

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