В районе Изюма ВСУ сбили вертолет оккупантов и уничтожили российские танки — глава Харьковской ОВА
Десантники 95-й бригады сбили российский вертолет Ка-52 (Фото:Кадр видео КБ Луч)
ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и уничтожили танки оккупантов в районе Изюма. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
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«Под Изюмом наши Герои Вооруженных Сил Украины сбили вражеский современный дорогостоящий вертолет Ка-52. Что примечательно, вертолет был сбит ракетой украинского производства Стугна», — говорится в сообщении в Telegram.
Также ВСУ возле Изюма уничтожили российские танки, которые прорвались в Барвенково, сообщает Синегубов. Он добавил, что потери оккупантов уточняются.
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