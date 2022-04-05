В районе Изюма ВСУ сбили вертолет оккупантов и уничтожили российские танки — глава Харьковской ОВА

5 апреля, 21:21
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Десантники 95-й бригады сбили российский вертолет Ка-52 (Фото:Кадр видео КБ Луч)

Десантники 95-й бригады сбили российский вертолет Ка-52 (Фото:Кадр видео КБ Луч)

ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и уничтожили танки оккупантов в районе Изюма. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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«Под Изюмом наши Герои Вооруженных Сил Украины сбили вражеский современный дорогостоящий вертолет Ка-52. Что примечательно, вертолет был сбит ракетой украинского производства Стугна», — говорится в сообщении в Telegram.

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Также ВСУ возле Изюма уничтожили российские танки, которые прорвались в Барвенково, сообщает Синегубов. Он добавил, что потери оккупантов уточняются.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Танки Российская агрессия Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вертолет Война в Украине

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