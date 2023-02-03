В Изюме группа подростков подобрала мину-лепесток, пять детей госпитализированы — глава Харьковской ОВА

3 февраля, 21:55
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Противопехотная мина-лепесток (Фото:Human Rights Watch)

Противопехотная мина-лепесток (Фото:Human Rights Watch)

В Изюме Харьковской области в пятницу, 3 января, семь подростков 14−17 лет подобрали фрагмент противопехотной мины-лепесток. Мина сдетонировала, а пятеро детей были госпитализированы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Сегодня около 20:00 в Изюме 7 подростков (3 парней и 4 девушек) 14−17 лет нашли фрагмент противопехотной мины лепесток. Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала», — пишет он.

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В результате взрыва все дети получили осколочные ранения, их состояние удовлетворительное. Синегубов уточнил, что пятеро из них были госпитализированы в Изюмскую больницу, а их жизни угрозы нет.

«В очередной раз напоминаю о высокой минной опасности на деоккупированных территориях Харьковщины. При обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке специалистов ГСЧС или полиции», — напомнил глава ОВА.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале января говорил, что Россия создала в Украине крупнейшее в мире минное поле площадью 250 тысяч квадратных километров.

https://www.youtube.com/embed/bLu4QvdHVik
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Изюм Харьковская область мина

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