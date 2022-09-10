Деоккупация Харьковской области. В одном из сел полиция эксгумировала тела убитых мужчин — у них есть следы пыток 10 сентября, 08:09 В деоккупированном Граковом провели эксгумацию тел двух убитых мужчин (Фото:Александра Новосел/Суспильне)

В освобожденном от российских войск селе Граково Харьковской области полиция эксгумировала тела двух убитых мужчин. Оккупанты заставили местного жителя их закопать.

Об этом он рассказал Суспильному.

Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что убитые неместные. На их телах зафиксировали следы пыток и огнестрельные ранения. Житель Гракова Сергей Луцан сообщил о преступлении правоохранителям после деоккупации села.

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«Это произошло в конце или середине марта. Ко мне пришли военные, угрожали оружием, привели к месту, где находились два молодых парня. Уже мертвые. Я здесь живу семь лет, их не знаю. Откуда они, как здесь очутились, тоже не знаю. Людей нужно было похоронить», — сказал он.

По словам Луцана, россияне вели себя агрессивно: «все разбомбили» и не разрешали людям выехать на подконтрольную Украине территорию.

Фото: Александра Новосел/Суспильне

Начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что после разминирования полиция осмотрит еще два места, где могут найти факты «зверств россиян».

Фото: Александра Новосел/Суспильне

Граково, расположенное в Чугуевском районе, оккупировали 25 февраля. Сейчас там остается около 40 человек, в село завозят гуманитарную помощь. За последние дни ВСУ освободили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. Сейчас на деоккупированных территориях, по данным Генштаба, полиция фиксирует многочисленные преступления россиян, территории разминируют, а населению оказывают помощь.

Всего украинские защитники с 1 сентября освободили от российских оккупантов более 1 тысячи квадратных километров территории Украины и вклинились на отдельных направлениях в их оборону на глубину до 50 км.

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