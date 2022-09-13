Тероборона Харькова освободила Липцы, Глубокое и Стрелечье — видео

13 сентября, 18:23
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В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили уже 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили уже 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинские защитники освободили населенные пункты Липцы, Глубокое и Стрелечье в Харьковской области, которые находятся на границе со страной-агрессором РФ.

Об этом сообщает 247 отдельный батальон 127 отдельной бригады ТрО в Telegram.

«Это наша земля. Она есть, была и будет Украиной. Никакого „русского мира“ здесь не будет. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села», — говорится в сообщении.

Видео дня

Скриншот Google Maps
Фото: Скриншот Google Maps

Украинские военные также опубликовали видео с освобожденных территорий.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили уже 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов.

Заместительница министра обороны Анна Маляр во вторник, 13 сентября, заявила, что реальное количество освобожденных населенных пунктов в Харьковской области в два раза больше заявленного.

https://www.youtube.com/embed/NMI4CllktT8
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Войска РФ

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