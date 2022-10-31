В Харьковской области под оккупацией остаются 24 населенных пункта — ОВА 31 октября, 14:18 С начала полномасштабного вторжения в Харьковской области освободили 551 населенный пункт (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Харьковской области 24 населенных пункта остаются под временной оккупацией РФ. ВСУ делают все возможное для освобождения этих регионов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«Наши Вооруженные силы ведут активную борьбу за освобождение наших территорий. У нас еще остались под оккупацией в среднем 24 населенных пункта. Почему я говорю „в среднем“, потому что ситуация действительно меняется на фронте, она изменчива», — сказал он.

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Синегубов добавил, что оккупанты РФ оказывают активное сопротивление и не собираются отходить.

Украинские силы, по его данным, также работают над укреплением позиций, строятся оборонительные и фортификационные сооружения.

По данным ОП, с начала полномасштабного вторжения в Харьковской области освободили 551 населенный пункт.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что Харьковская область почти полностью освобождена, но из-за близости границы РФ в регионе постоянно сохраняется угроза нового наступления агрессора.