В Изюме провалились попытки оккупантов провести принудительную «мобилизацию» — ОВА

19 мая, 17:12
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты пытались провести в Изюме принудительную «мобилизацию», но их попытки провалились.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью Фокусу.

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нас есть информация, что они пытались это сделать, но фактически это был провал. То есть, они действительно заставляли людей либо выезжать из Изюма на территорию Российской Федерации, либо становиться в ряды своих вооруженных сил. Давали выбор: или — или», — сказал он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=GY0fevTs3F0&t=1s

По его словам, нет информации, что кто-то вызвался присоединиться к вооруженными силами страны-агрессора.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Изюм Харьковская область Война России против Украины

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