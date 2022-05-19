В Изюме провалились попытки оккупантов провести принудительную «мобилизацию» — ОВА 19 мая, 17:12 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты пытались провести в Изюме принудительную «мобилизацию», но их попытки провалились.

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Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью Фокусу.

"У нас есть информация, что они пытались это сделать, но фактически это был провал. То есть, они действительно заставляли людей либо выезжать из Изюма на территорию Российской Федерации, либо становиться в ряды своих вооруженных сил. Давали выбор: или — или», — сказал он.

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По его словам, нет информации, что кто-то вызвался присоединиться к вооруженными силами страны-агрессора.

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