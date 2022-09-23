СБУ задержала сбежавшую вице-мера Волчанска и двух коллаборантов из Купянска 23 сентября, 15:43 Вице-мер Волчанска составляла и передала представителям российско-оккупационных войск списки участников АТО и ООС (Фото:пресс-служба СБУ)

В Харьковской области СБУ задержала вице-мера Волчанска и двух жителей Купянска, которые, по данным следствия, активно помогали российским оккупантам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«67-летняя гражданка, занимая должность первого заместителя Волчанского городского головы, добровольно оказывала помощь представителям России во время временной оккупации города», — говорится в сообщении ведомства.

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По данным СБУ, она составляла и передала представителям российско-оккупационных войск списки участников АТО и ООС, а также патриотически настроенных граждан и активистов.

Фото: пресс-служба СБУ

Женщина обеспечивала военных из РФ строительными материалами для возведения укреплений, говорится в СБУ. Кроме того, по данным следствия, она агитировала местных жителей поддерживать оккупационный режим и принимала участие в снятии флага Украины с административных зданий города.

В настоящее время она задержана, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

В июле следователи СБУ заочно сообщили ей о подозрении в госизмене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Статья предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Также СБУ задержала двух жителей Купянска, которые «по идейным убеждениям стали полицейскими».

36-летний и 31-летний жители Купянска, по данным следствия, активно помогали врагу в поддержании «новых порядков» на захваченной территории, в том числе и совершали репрессии против патриотически настроенных граждан.

Фото: пресс-служба СБУ

СБУ предупреждает: каждый, кто перешел на сторону врага, обязательно будет наказан по закону.

14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области. Купянск ВСУ освободили 10 сентября, а Волчанск — 11 сентября.

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