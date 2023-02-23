Россияне обстреляли спасателей во время разбора завалов в Харьковской области — ГСЧС
Приблизительно в 10 утра враг совершил обстрел населенного пункта Двуречная Купянского района (Фото:ДСНС України/Telegram)
Оккупанты в четверг, 23 февраля, обстреляли спасателей, которые разбирали завалы здания администрации в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Ведомство напомнило, что приблизительно в 10 утра враг совершил обстрел населенного пункта Двуречная Купянского района. В результате было полностью разрушено 4-этажное здание администрации поселкового совета.
В ведомстве подчеркнули, что во время спасательных работ произошла целая серия повторных обстрелов.
«Оккупанты прицельно били по спасателям. В результате обстрела были повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Личный состав не пострадал», — говорится в сообщении.
Во время повторного обстрела пострадал местный житель, который находился рядом со зданием.
Ранее сообщалось, что 23 февраля российские войска ударили по Купянску, в результате атаки получили ранения две гражданские женщины.