Россияне обстреляли спасателей во время разбора завалов в Харьковской области — ГСЧС

23 февраля, 19:15
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Приблизительно в 10 утра враг совершил обстрел населенного пункта Двуречная Купянского района (Фото:ДСНС України/Telegram)

Приблизительно в 10 утра враг совершил обстрел населенного пункта Двуречная Купянского района (Фото:ДСНС України/Telegram)

Оккупанты в четверг, 23 февраля, обстреляли спасателей, которые разбирали завалы здания администрации в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Ведомство напомнило, что приблизительно в 10 утра враг совершил обстрел населенного пункта Двуречная Купянского района. В результате было полностью разрушено 4-этажное здание администрации поселкового совета.

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В ведомстве подчеркнули, что во время спасательных работ произошла целая серия повторных обстрелов.

ДСНС України/Telegram
Фото: ДСНС України/Telegram

«Оккупанты прицельно били по спасателям. В результате обстрела были повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Личный состав не пострадал», — говорится в сообщении.

ДСНС України/Telegram
Фото: ДСНС України/Telegram

Во время повторного обстрела пострадал местный житель, который находился рядом со зданием.

ДСНС України/Telegram
Фото: ДСНС України/Telegram

Ранее сообщалось, что 23 февраля российские войска ударили по Купянску, в результате атаки получили ранения две гражданские женщины.

https://www.youtube.com/embed/6_5bRniOVq4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Харьковская область Войска РФ Купянск

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