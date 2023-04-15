Россияне обстреляли медучреждение в Волчанске
Россияне обстреляли медучреждение в Волчанске (Фото:Олег Синегубов / Telegram)
Российские войска обстреляли медучреждение в Волчанске Харьковской области. В результате вражеских обстрелов получила ранение 62-летняя работница заведения.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Раненая женщина была госпитализирована в состоянии средней тяжести. В то же время здание заведения получило существенные разрушения.
Кроме того, в Волчанске обстрелами повреждены пять частных жилых домов.
Также за прошедшие сутки под российские обстрелы попали приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковщины, в частности Старица, Стрелка, Дворичная, Красне, Первое и другие.