Россияне обстреляли Купянск, Волчанск и Харьков, пострадали пять человек — глава Харьковской ОВА
Россияне продолжают обстреливать города Купянск и Волчанск (Фото:Anna Voitenko/Reuters)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по окраинам Харькова, а также обстреляли города Купянск и Волчанск. В результате российской атаки пострадали пять человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Сегодня вечером зафиксирован вражеский удар по Харькову. Предварительно — ракетный. Взрыв произошел в окрестностях города. Сейчас — без пострадавших», — написал он в Telegram.
В эфире телемарафона он также заявил, что россияне продолжают обстреливать города Купянск и Волчанск.
«На сегодня пострадало пять человек, четверо из которых это сотрудники центральной районной больницы, которые пытаются восстанавливать свою работу и предоставлять медицинскую помощь нашим гражданам», — сказал глава ОВА.
Ранее полиция сообщала, что с начала полномасштабного вторжения России в Харьковской области погибли больше 1600 человек, среди которых 74 ребенка.