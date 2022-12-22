Россияне обстреляли Купянск, Волчанск и Харьков, пострадали пять человек — глава Харьковской ОВА

22 декабря, 20:11
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Россияне продолжают обстреливать города Купянск и Волчанск (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Россияне продолжают обстреливать города Купянск и Волчанск (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по окраинам Харькова, а также обстреляли города Купянск и Волчанск. В результате российской атаки пострадали пять человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Сегодня вечером зафиксирован вражеский удар по Харькову. Предварительно — ракетный. Взрыв произошел в окрестностях города. Сейчас — без пострадавших», — написал он в Telegram.

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В эфире телемарафона он также заявил, что россияне продолжают обстреливать города Купянск и Волчанск.

«На сегодня пострадало пять человек, четверо из которых это сотрудники центральной районной больницы, которые пытаются восстанавливать свою работу и предоставлять медицинскую помощь нашим гражданам», — сказал глава ОВА.

Ранее полиция сообщала, что с начала полномасштабного вторжения России в Харьковской области погибли больше 1600 человек, среди которых 74 ребенка.

https://www.youtube.com/embed/4vlNyWmRdd4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Харьков Войска РФ Олег Синегубов Купянск Волчанск

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