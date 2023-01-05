Оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковской области из танков, артиллерии и минометов, на минах подорвались три человека

5 января, 09:33
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Обстрел Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Обстрел Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

За минувшие сутки, 4 января, оккупанты из артиллерии, танков и минометов вели обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области. Кроме этого, на минах подорвались три человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

Под огнем были: Купянск, Волчанск, Красное, Старица, Огурцово, Двухлетняя, Кисловка и другие населенные пункты. К счастью, от обстрелов никто не пострадал.

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В области остается очень высокой минной опасности. За прошедшие сутки в селе Шийковка Изюмского района во время проведения работ по разминированию из-за детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ.

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Погибший – 42-летний подполковник гражданской защиты Сергей Гоцуляк. Кроме него старший сапер той же группы получил ранения. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в районе города Балаклея Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался гражданский мужчина 22 года. Он был госпитализирован с взрывными травмами в состоянии средней тяжести.

За сутки пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 44 взрывоопасных предмета.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Харьковская область Мины Олег Синегубов Война России против Украины

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