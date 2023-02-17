Россияне обстреляли поселок в Купянском районе, погиб пенсионер — Нацполиция
Один из российских снарядов попал в жилой дом (Фото:пресс-служба Нацполиции)
Войска РФ в пятницу, 17 февраля, обстреляли поселок Двуречная в Харьковской области. Один из снарядов попал в частный дом и убил 68-летнего местного жителя.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Обстрел произошел приблизительно в 10:20.
«Один из снарядов попал в жилой дом. В результате взрыва была полностью разрушена крыша и стена дома. 68-летний житель дома получил смертельные телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Полиции под продолжающимися обстрелами эвакуировали тело погибшего. Оно направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Правоохранители возбудили уголовное правонарушение по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.