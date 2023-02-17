Россияне обстреляли поселок в Купянском районе, погиб пенсионер — Нацполиция

17 февраля, 18:05
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Один из российских снарядов попал в жилой дом (Фото:пресс-служба Нацполиции)

Один из российских снарядов попал в жилой дом (Фото:пресс-служба Нацполиции)

Войска РФ в пятницу, 17 февраля, обстреляли поселок Двуречная в Харьковской области. Один из снарядов попал в частный дом и убил 68-летнего местного жителя.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Обстрел произошел приблизительно в 10:20.

«Один из снарядов попал в жилой дом. В результате взрыва была полностью разрушена крыша и стена дома. 68-летний житель дома получил смертельные телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Видео дня

пресс-служба Нацполиция
Фото: пресс-служба Нацполиция

Полиции под продолжающимися обстрелами эвакуировали тело погибшего. Оно направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

Правоохранители возбудили уголовное правонарушение по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Войска РФ Купянск

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