Россияне обстреляли поселок в Купянском районе, погиб пенсионер — Нацполиция 17 февраля, 18:05 Один из российских снарядов попал в жилой дом (Фото:пресс-служба Нацполиции)

Войска РФ в пятницу, 17 февраля, обстреляли поселок Двуречная в Харьковской области. Один из снарядов попал в частный дом и убил 68-летнего местного жителя.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Обстрел произошел приблизительно в 10:20.

«Один из снарядов попал в жилой дом. В результате взрыва была полностью разрушена крыша и стена дома. 68-летний житель дома получил смертельные телесные повреждения», — говорится в сообщении.

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Фото: пресс-служба Нацполиция

Полиции под продолжающимися обстрелами эвакуировали тело погибшего. Оно направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Правоохранители возбудили уголовное правонарушение по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.