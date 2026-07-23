Российские оккупанты пытаются прорвать оборону на севере Харьковской области — пограничники

23 июля, 19:40
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Пехотные группы российских военных пытаются проникнуть в район населенного пункта Артельное (Фото: ГПСУ)

Пехотные группы российских военных пытаются проникнуть в район населенного пункта Артельное (Фото: ГПСУ)

В последние недели российские оккупационные войска активно вели штурмовые действия на Южно-Слобожанском направлении, на севере Харьковской области. Теперь враг отправляет небольшие группы оккупантов, пытающиеся проникнуть в Украину.

Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным пограничников, после значительных потерь, понесенных российскими подразделениями в последние недели в ходе штурмовых действий, противник сменил тактику и начал искать новые участки для попыток прорыва.

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В частности, небольшие пехотные группы российских военных пытаются проникнуть в районе населенного пункта Артельное, расположенного вблизи государственной границы Украины, в зоне ответственности пограничной бригады Гарт.

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Украинские пограничники отслеживают перемещение вражеских сил и наносят удары по личному составу и технике противника. Поражение целей осуществляется как непосредственно на территории Украины, так и в тыловых районах врага — еще на этапе выдвижения российских подразделений к линии боевого соприкосновения.

https://www.youtube.com/watch?v=boplbdMeE5k&t=10s

21 июля стало известно, что российские войска в течение трех дней целенаправленно атакуют объекты газодобычи «Нафтогаза» в Харьковской области.

19 июля российские оккупанты атаковали терминал «Новой почты» в пригороде Харькова: четыре человека погибли, еще 20 пострадали.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Харьковская область Госпогранслужба Украины Штурм Война России против Украины Пограничник

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