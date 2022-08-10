Двое погибших. Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами поселок в Харьковской области — полиция

10 августа, 20:26
Поселок обстреляли кассетными боеприпасами (Фото:Поліція Харківської області/Telegram)

Поселок обстреляли кассетными боеприпасами (Фото:Поліція Харківської області/Telegram)

Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Старый Салтов в Харьковской области. В результате погибли два местных жителя.

Об этом сообщает полиция области в Telegram.

Правоохранители уточнили, что россияне открыли огонь по Старому Салтову в среду, 10 августа, около 12:00. Поселок обстреляли кассетными боеприпасами.

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«Двое гражданских получили ранения не совместимые с жизнью и погибли на месте», — говорится в сообщении полиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 о нарушении законов и обычаев войны.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Харьковская область Войска РФ Старый Салтов

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