Двое погибших. Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами поселок в Харьковской области — полиция 10 августа, 20:26 Поселок обстреляли кассетными боеприпасами (Фото:Поліція Харківської області/Telegram)

Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Старый Салтов в Харьковской области. В результате погибли два местных жителя.

Об этом сообщает полиция области в Telegram.

Правоохранители уточнили, что россияне открыли огонь по Старому Салтову в среду, 10 августа, около 12:00. Поселок обстреляли кассетными боеприпасами.

Видео дня

«Двое гражданских получили ранения не совместимые с жизнью и погибли на месте», — говорится в сообщении полиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 о нарушении законов и обычаев войны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.