Войска РФ ночью и утром атаковали Харьковскую область шахедами: часть дронов удалось сбить, есть разрушения 16 августа, 09:32 Результаты попадания дроном-камикадзе по Изюмскому району Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В ночь на среду, 16 августа, и около 9:00 утра войска РФ атаковали Харьковскую область дронами-камикадзе Shahed.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, ночью было зафиксировано попадание по Изюмскому району.

Повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия.

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Обошлось без пострадавших.

Утром 16 августа шахеды зафиксировали в Харьковском районе области. Их удалось сбить силам украинской ПВО.

В ночь на 16 августа РФ атаковала Украину шахедами.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что были зафиксированы попадания по одному из портов Дуная. Пострадали складские помещения и зернохранилища, возникли пожары.

13 дронов-камикадзе удалось сбить силам украинской ПВО.