Оккупанты били по Харьковской области: за сутки два человека погибли, трое ранены 26 августа, 10:02 Харьковская область попала под огонь оккупантов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В минувшую ночь российские оккупационные войска обстреливали мирных жителей Харьковского и Чугуевского районов области. Два человека погибли, еще трое ранены.



Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около 2:00 оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву, в результате чего был поврежден инфраструктурный объект. Предварительно — без пострадавших.

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Около 2:30 был нанесен удар по Дергачам. Разрушено образовательное учреждение. Погибла женщина примерно 50 лет, 59-летний мужчина ранен. Информация уточняется.

В течение дня оккупанты обстреливали Чугуевский и Богодуховский районы области. Были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, уничтожено несколько автомобилей, произошли пожары.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за день в Чугуевском районе один человек погиб, два — получили ранения



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