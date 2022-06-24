Армия РФ атакует Харьковскую область: за сутки три человека погибли, еще 13 ранены

24 июня, 13:23
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За сутки в Харьковской области погибли три человека, еще 13 ранены (Фото:REUTERS/Leah Millis)

За сутки в Харьковской области погибли три человека, еще 13 ранены (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В Харьковской области в результате обстрелов российских оккупантов погибли три человека за сутки, еще 13 были ранены.

Об этом сообщает Харьковская ОВА в Telegram.

Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, этой ночью армия РФ обстреляла Киевский район Харькова, район ХТЗ. Поврежден объект спортивной инфраструктуры. Предварительно никто не пострадал.

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На территории области в течение последних суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

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В Чугуеве вчера ранения получили шесть человек, в том числе двое детей 6 и 9 лет. Еще один человек ранен в с. Большая Бабка. В Золочеве один человек ранен. В с. Андреевка Изюмского района ранены двое гражданских.

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В Балаклее вчера два человека погибли. Сегодня утром в результате обстрела одна женщина ранена, еще одна женщина погибла, а ее муж получил ранение.

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Сегодня утром было обстреляно село Кутузовка Харьковского района, один человек получил ранение.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении оккупационные войска сосредоточились на удержании ранее занятых позиций и активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.

В районе Изюма армия РФ обстреливает гражданскую инфраструктуру и готовит продолжение наступления в направлении Славянска. Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и держать свои рубежи.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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