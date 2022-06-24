Армия РФ атакует Харьковскую область: за сутки три человека погибли, еще 13 ранены 24 июня, 13:23 Цей матеріал також доступний українською За сутки в Харьковской области погибли три человека, еще 13 ранены (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В Харьковской области в результате обстрелов российских оккупантов погибли три человека за сутки, еще 13 были ранены.

Об этом сообщает Харьковская ОВА в Telegram.

Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, этой ночью армия РФ обстреляла Киевский район Харькова, район ХТЗ. Поврежден объект спортивной инфраструктуры. Предварительно никто не пострадал.

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На территории области в течение последних суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

В Чугуеве вчера ранения получили шесть человек, в том числе двое детей 6 и 9 лет. Еще один человек ранен в с. Большая Бабка. В Золочеве один человек ранен. В с. Андреевка Изюмского района ранены двое гражданских.

В Балаклее вчера два человека погибли. Сегодня утром в результате обстрела одна женщина ранена, еще одна женщина погибла, а ее муж получил ранение.

Сегодня утром было обстреляно село Кутузовка Харьковского района, один человек получил ранение.



На линии столкновения продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении оккупационные войска сосредоточились на удержании ранее занятых позиций и активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.



В районе Изюма армия РФ обстреливает гражданскую инфраструктуру и готовит продолжение наступления в направлении Славянска. Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и держать свои рубежи.



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