Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области: власти рассказали о последствиях 23 января, 09:17 Харьковская область попала под огонь российских оккупантов (Фото:t.me/synegubov)

За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреляли населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Купянске вражеский снаряд попал во двор жилого дома, в Волчанске также зафиксировано попадание в частный дом. Ранение получил 49-летний мужчина.

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В селе Петровка Золочевской громады от вражеского артобстрела погибла 67-летняя женщина.

Также около 22:00 оккупанты нанесли ракетный удар, предварительно, из ЗРК С-300, по пгт Песочин Харьковского района. Разрушено хозяйственное сооружение, без пострадавших.

22 января делегация военных и экспертов из США посетила деоккупированный Изюм Харьковской области для ознакомления с ситуацией безопасности в регионе.

