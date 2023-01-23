Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области: власти рассказали о последствиях
Харьковская область попала под огонь российских оккупантов (Фото:t.me/synegubov)
За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреляли населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Купянске вражеский снаряд попал во двор жилого дома, в Волчанске также зафиксировано попадание в частный дом. Ранение получил 49-летний мужчина.
В селе Петровка Золочевской громады от вражеского артобстрела погибла 67-летняя женщина.
Также около 22:00 оккупанты нанесли ракетный удар, предварительно, из ЗРК С-300, по пгт Песочин Харьковского района. Разрушено хозяйственное сооружение, без пострадавших.
22 января делегация военных и экспертов из США посетила деоккупированный Изюм Харьковской области для ознакомления с ситуацией безопасности в регионе.