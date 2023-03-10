«Все разрушено». Пограничники показали, как сегодня выглядит Купянское направление — видео
Разрушенный дом на Купянском направлении (Фото:t.me/DPSUkr)
В пятницу, 10 марта, украинские пограничники показали, как сегодня выглядит Купянское направление.
Видео было опубликовано в Telegram Госпогранслужбы Украины.
На видео видно, что после обстрелов были разрушены все дома и сожжены автомобили.
Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область, в частности Купянский район. В субботу, 4 марта в результате вражеских обстрелов в Купянске были разрушены по меньшей мере пять жилых домов, хозяйственные постройки. Из-за обстрела произошли пожары.
Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина.