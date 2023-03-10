«Все разрушено». Пограничники показали, как сегодня выглядит Купянское направление — видео 10 марта, 14:57 Разрушенный дом на Купянском направлении (Фото:t.me/DPSUkr)

В пятницу, 10 марта, украинские пограничники показали, как сегодня выглядит Купянское направление.

Видео было опубликовано в Telegram Госпогранслужбы Украины.

На видео видно, что после обстрелов были разрушены все дома и сожжены автомобили.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область, в частности Купянский район. В субботу, 4 марта в результате вражеских обстрелов в Купянске были разрушены по меньшей мере пять жилых домов, хозяйственные постройки. Из-за обстрела произошли пожары.

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Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина.