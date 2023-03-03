Под Купянском спасатели неделю не могут достать из-под завалов тела погибших из-за постоянных обстрелов — военная администрация 3 марта, 17:21 Последствия обстрела населенного пункта Двуречная Купянского района (Фото:ДСНС України/Telegram)

Сотрудники ГСЧС уже неделю не могут достать тела двух погибших женщина из-под завалов админздания в населенном пункте Двуречная Харьковской области.

Об этом сообщил руководитель Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в комментарии Суспільному в пятницу, 3 марта.

Тела женщин находятся под завалами с 23 февраля. Российские солдаты открывают огонь и не позволяют спасателям начать разбор обломков.

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«Как только начинается движение — начинается обстрел», — сказал он.

23 февраля, российские войска ударили по Купянскому району Харьковской области из комплекса С-300. Были попадание в административное здание.