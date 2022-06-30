Харьковская область снова под вражескими обстрелами: за сутки один человек погиб, шестеро ранены 30 июня, 11:08 Оккупанты атакуют Харьковскую область (Фото:REUTERS/Leah Millis)

За минувшие сутки в результате обстрелов российских оккупантов Харьковской области погиб один человек, еще шесть получили ранения, в том числе один ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, один человек был ранен в Изюмском районе, еще пять пострадали в Чугуевском районе, среди них 11-летняя девочка.

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Кроме того, в Изюмском районе погиб один мужчина.

В течение суток вражеским обстрелам подверглись объекты инфраструктуры Индустриального, Основянского и Немышлянского районов Харькова. Ночью оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами по объектам Индустриального и Основянского районов. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В результате ударов также повреждены дома в Безлюдовке.

По области вражеским обстрелам подверглись Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. Разрушены частные жилые дома в Малиновке и Золочеве, повреждена железнодорожная станция Одноробовка.

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