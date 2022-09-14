Под оккупацией остается 6% Харьковской области — ОВА

14 сентября, 20:07
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Защитники Украины в Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Защитники Украины в Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Под российской оккупацией остается около 6% территории Харьковской области. До начала контрнаступления защитников Украины было захвачено 32% региона.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время совещания с президентом Владимиром Зеленским, который в среду, 14 сентября, приехал в недавно освобожденный Изюм.

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Синегубов рассказал, что на освобожденных территориях Харьковской области восстанавливают поврежденные россиянами объекты инфраструктуры, возвращают электроснабжение, налаживают связь и работу больниц.

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«Деоккупация продолжается, поэтому нужно подготовить понятный план действий, чтобы это было в других районах, которые будут освобождать», — сказал Зеленский.

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Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

Вечером 13 сентября президент Украины сказал, что защитники Украины освободили около 8 тысяч квадратных километров территории от российских оккупантов, на половине продолжаются стабилизационные мероприятия.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Харьковская область Харьковская ОГА Владимир Зеленский Оккупированные территории Олег Синегубов Война России против Украины деоккупация

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