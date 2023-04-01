В результате российского обстрела на Харьковщине погиб 43-летний мирный житель
Россияне ежедневно обстреливают прифронтовые населенные пункты в Харьковской области (Фото:Слободской край)
В результате вражеского обстрела поселка Дворична Купянского района Харьковской области в субботу, 1 апреля, погиб цивильный житель.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
«Сегодня, в 12:00, в результате ударов оккупантов в пгт Двурична погиб 43-летний цивильный мужчина», — написал Синегубов.
Россияне ежедневно обстреливают Двуричную и другие прифронтовые населенные пункты в Харьковской области. В Купянском районе до сих пор продолжаются боевые действия: 29 населенных пунктов там остаются в оккупации, а еще три — в «серой» зоне, где непосредственно происходят боевые действия.