Чтобы замедлить контрнаступление Сил обороны. В Харьковской области оккупанты взорвали три автомобильных моста — Генштаб

7 мая, 07:38
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Харьковской области оккупанты взорвали три автомобильных моста.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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«Мосты были взорваны в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки», - говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/311123487867403
https://www.youtube.com/watch?v=_1aZQ06FVho&t=34s

В Генштабе заявили, что войска страны-агрессора сделали это с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьковская область Генштаб Война России против Украины

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