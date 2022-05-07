Чтобы замедлить контрнаступление Сил обороны. В Харьковской области оккупанты взорвали три автомобильных моста — Генштаб
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Харьковской области оккупанты взорвали три автомобильных моста.
Война России против Украины — главные события 7 мая
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«Мосты были взорваны в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки», - говорится в сообщении.
В Генштабе заявили, что войска страны-агрессора сделали это с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.