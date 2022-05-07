Чтобы замедлить контрнаступление Сил обороны. В Харьковской области оккупанты взорвали три автомобильных моста — Генштаб 7 мая, 07:38 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Харьковской области оккупанты взорвали три автомобильных моста.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Мосты были взорваны в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки», - говорится в сообщении.

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В Генштабе заявили, что войска страны-агрессора сделали это с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.



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