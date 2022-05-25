Оккупанты в течение пяти часов обстреливали село в Харьковской области, погиб мужчина — глава общины 25 мая, 13:22 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты с полуночи и до пяти часов утра обстреливали село Уды в Харьковской области, в результате обстрелов погиб мужчина.

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Об этом сообщил глава общины Виктор Коваленко, передает Суспільне.

По его словам, 53-летний мужчина скрывался в погребе во время обстрелов, когда один из снарядов попал в его дом и начался пожар. Из-за разрушения хозяин не смог самостоятельно выбраться на поверхность.

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Коваленко заявил, из-за постоянных обстрелов из Удов уже выехали около 90% жителей: из более 1200 человек сегодня там остаются не более 150. Сам поселок расположен в пяти километрах от границы, артиллерия бьет по нему с территории страны-агрессора России.

Также утром в среду, 25 мая в результате артиллерийских обстрелов были повреждены три дома в селе Ивашки Золочевской общины. Раненых и погибших в результате попадания снарядов нет.

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