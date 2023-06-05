Оккупанты ударили по Балаклее, погиб мужчина — Харьковская ОВА
Олег Синегубов (Фото:Скриншот телемарафона)
Российские оккупанты в понедельник, 5 июня, ударили по Балаклее в Харьковской области. В результате погиб мужчина и восемь человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
«Российские оккупанты ударили по Балаклее. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем мужчине и 8 раненых», — говорится в сообщении.
На местах работают все профильные службы.
Ранее Синегубов добавил, что Харьковская областная военная администрация рассматривает возможность принудительной эвакуации людей из населенных пунктов вблизи границы с Россией. Он отмечал, что в последнее время количество обстрелов области увеличилось.