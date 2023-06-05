Оккупанты ударили по Балаклее, погиб мужчина — Харьковская ОВА

5 июня, 18:49
Поделиться:
Олег Синегубов (Фото:Скриншот телемарафона)

Олег Синегубов (Фото:Скриншот телемарафона)

Российские оккупанты в понедельник, 5 июня, ударили по Балаклее в Харьковской области. В результате погиб мужчина и восемь человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Российские оккупанты ударили по Балаклее. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем мужчине и 8 раненых», — говорится в сообщении.

Видео дня

На местах работают все профильные службы.

Читайте также:
Алла Кошляк
Алла Кошляк
Харьков — город героев

Ранее Синегубов добавил, что Харьковская областная военная администрация рассматривает возможность принудительной эвакуации людей из населенных пунктов вблизи границы с Россией. Он отмечал, что в последнее время количество обстрелов области увеличилось.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Балаклея

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X