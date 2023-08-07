Оккупанты сбросил четыре авиабомбы на село в Харьковской области, известно о двух погибших 7 августа, 22:34 В результате погибли 45-летняя женщина и 65-летний мужчина (Фото:Андрій Єрмак/Telegram)

Российские оккупанты в понедельник, 7 августа, сбросили четыре управляемые авиабомбы на село Кругляковка в Купянском районе. Сообщает о, по меньше мере, двух погибших и пяти пострадавших.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что российская авиация приблизительно в 19:45 сбросила четыре управляемых авиабомбы на село в Харьковской области.

В результате погибли 45-летняя женщина и 65-летний мужчина, еще двое гражданских получили травмы.

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что, когда на место попадания приехали специальные службы, оккупанты произвели повторный обстрел кассетными боеприпасами.

В результате были ранены два спасателя ГСЧС и следователь полиции Харьковской области.

Фото: Андрій Єрмак/Telegram

Ранее в этот день войска РФ нанесли два ракетных ударапо Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом. В результате российского удара погибли пять человек. Среди погибших — заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.