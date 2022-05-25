Оккупанты обстреляли населенные пункты в Харьковской области, есть погибшие 25 мая, 03:35 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Харькова (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Ночью на 24 мая оккупанты активно обстреливали Харьковскую область, есть жертвы.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

По городу Мерефа на Харьковщине оккупанты нанесли удар тремя ракетами, одна из них была сбита силами ПВО.

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В результате попадания ракет частично разрушено админздание подстанции Южной железной дороги, жертв и пострадавших нет.



Также утром 24 мая оккупанты обстреляли Дергачевскую общину. В результате попадания снаряда вспыхнуло торговое заведение. К сожалению, 69-летняя женщина погибла, еще 1 человек получил ранения.

Сообщается, что в селе Савинцы, Изюмского района, в результате обстрела россиян ранены 2 человека.



"Российские оккупанты в Харьковской области сосредоточены на удержании занятых позиций и готовятся возобновить наступление. Возле Изюма сегодня враг провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека. Наши защитники нанесли врагу потери и заставили отойти", - отметил Синегубов.



Сейчас в области продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры, разбираются завалы от вражеских обстрелов, население обеспечивается продуктами питания. Сейчас каждое общество получает 20 тонн муки и 10 тонн сахара.



"За три месяца полномасштабной войны мы доказали, что способны совместно преодолевать любые трудности, поддерживать друг друга и объединяться ради победы. Поддерживаем ВСУ!", - подытожил Снегубов.



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