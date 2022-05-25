Оккупанты обстреляли населенные пункты в Харьковской области, есть погибшие

25 мая, 03:35
Цей матеріал також доступний українською
Последствия обстрелов Харькова (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Последствия обстрелов Харькова (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Ночью на 24 мая оккупанты активно обстреливали Харьковскую область, есть жертвы.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

По городу Мерефа на Харьковщине оккупанты нанесли удар тремя ракетами, одна из них была сбита силами ПВО.

Видео дня

В результате попадания ракет частично разрушено админздание подстанции Южной железной дороги, жертв и пострадавших нет.

Также утром 24 мая оккупанты обстреляли Дергачевскую общину. В результате попадания снаряда вспыхнуло торговое заведение. К сожалению, 69-летняя женщина погибла, еще 1 человек получил ранения.

Сообщается, что в селе Савинцы, Изюмского района, в результате обстрела россиян ранены 2 человека.

"Российские оккупанты в Харьковской области сосредоточены на удержании занятых позиций и готовятся возобновить наступление. Возле Изюма сегодня враг провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека. Наши защитники нанесли врагу потери и заставили отойти", - отметил Синегубов.

Сейчас в области продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры, разбираются завалы от вражеских обстрелов, население обеспечивается продуктами питания. Сейчас каждое общество получает 20 тонн муки и 10 тонн сахара.

"За три месяца полномасштабной войны мы доказали, что способны совместно преодолевать любые трудности, поддерживать друг друга и объединяться ради победы. Поддерживаем ВСУ!", - подытожил Снегубов.

Читайте также:
Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X