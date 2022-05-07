Оккупанты нанесли ракетный удар в Харьковской области — ОВА

7 мая, 10:18
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Оккупанты продолжают наносить удары по Украине (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Оккупанты продолжают наносить удары по Украине (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские войска нанесли ракетный удар по Краснограду Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

По предварительным данным, погибших и раненых нет. Информацию о последствиях удара уточняют.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=1LGiOXCkFtY&t=7s

7 мая российские оккупанты также нанесли ракетные удары по городу Карловка Полтавской области. Ракета ударила по объекту инфраструктуры.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьковская область Война России против Украины Ракетный удар

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