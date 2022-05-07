Оккупанты нанесли ракетный удар в Харьковской области — ОВА
Оккупанты продолжают наносить удары по Украине (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Российские войска нанесли ракетный удар по Краснограду Харьковской области.
Война России против Украины — главные события 7 мая
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
По предварительным данным, погибших и раненых нет. Информацию о последствиях удара уточняют.
7 мая российские оккупанты также нанесли ракетные удары по городу Карловка Полтавской области. Ракета ударила по объекту инфраструктуры.
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