Оккупанты нанесли ракетный удар в Харьковской области — ОВА 7 мая, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают наносить удары по Украине (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские войска нанесли ракетный удар по Краснограду Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

По предварительным данным, погибших и раненых нет. Информацию о последствиях удара уточняют.

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7 мая российские оккупанты также нанесли ракетные удары по городу Карловка Полтавской области. Ракета ударила по объекту инфраструктуры.

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