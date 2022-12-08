Оккупанты нанесли ракетный удар по частному дому в Харьковской области, четверо пострадавших — ОВА

8 декабря, 22:04
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В результате удара четыре человека пострадали (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В результате удара четыре человека пострадали (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по частному дому в Харьковской области. В результате удара четыре человека пострадали.

О российском обстреле глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram.

«Очередной факт терроризма российских оккупантов. Пострадали только мирные жители домов и гражданская инфраструктура», — подчеркнул глава ОВА.

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Он отметил, что часть ракет удалось сбить украинским силам ПВО. При этом, по данным Синегубова, одна из ракет попала в частный дом.

Глава ОВА добавил, что в результате пострадали двое мужчин и двое женщин. На месте работают профильные службы.

https://www.youtube.com/embed/2dCdI0Sutp0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Войска РФ Ракетный удар

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