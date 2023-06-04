На Харьковщине в результате российского обстрела погибли две женщины
Россияне убили двух женщин на Харьковщине (Фото:Харьковская областная прокуратура)
На Харьковщине в воскресенье, 4 июня, в результате российских обстрелов погибли две женщины, еще трое гражданских получили ранения.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Так в Волчанске погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. Также там повреждены жилые дома горожан.
В селе Песчаное Купянского района ранения получила 58-летняя женщина.
В пгт Золочев Богодуховского района в результате обстрела из артиллерии поврежден дом детского и юношеского творчества. Ранения получили 40-летний мужчина и 37-летняя женщина.
Прокуратура открыла дело по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).