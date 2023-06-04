На Харьковщине в результате российского обстрела погибли две женщины

4 июня, 23:58
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Россияне убили двух женщин на Харьковщине (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Россияне убили двух женщин на Харьковщине (Фото:Харьковская областная прокуратура)

На Харьковщине в воскресенье, 4 июня, в результате российских обстрелов погибли две женщины, еще трое гражданских получили ранения.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Так в Волчанске погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. Также там повреждены жилые дома горожан.

В селе Песчаное Купянского района ранения получила 58-летняя женщина.

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В пгт Золочев Богодуховского района в результате обстрела из артиллерии поврежден дом детского и юношеского творчества. Ранения получили 40-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Прокуратура открыла дело по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Харьковская область Харьков

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