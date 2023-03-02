На Харьковщине четыре человека погибли в результате подрыва автомобиля на вражеской мине 2 марта, 14:25 Четыре человека погибли вблизи Изюма в результате подрыва автомобиля на вражеской мини (Фото:КГГА)

Четыре человека погибли в результате подрыва автомобиля на российской мине в лесу возле села Спиваковка Изюмского района Харьковской области.

Как сообщает управление ГСЧС в области, несчастный случай произошел предварительно в ночь с 28 февраля на 1 марта.

«В лесу у села Спиваковка на вражеской мине взорвался автомобиль, в котором находились четверо мужчин. В результате взрыва все они погибли», — говорится в сообщении.



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Окончательные обстоятельства трагедии выясняет Нацполиция.

В ГСЧС напоминают, что на деоккупированных территориях и там, где шли интенсивные боевые действия, сохраняется высокая минная опасность, и советуют при обнаружении подозрительного предмета сообщить о находке спасателям или полицейским.