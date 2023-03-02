На Харьковщине четыре человека погибли в результате подрыва автомобиля на вражеской мине

2 марта, 14:25
Поделиться:
Четыре человека погибли вблизи Изюма в результате подрыва автомобиля на вражеской мини (Фото:КГГА)

Четыре человека погибли вблизи Изюма в результате подрыва автомобиля на вражеской мини (Фото:КГГА)

Четыре человека погибли в результате подрыва автомобиля на российской мине в лесу возле села Спиваковка Изюмского района Харьковской области.

Как сообщает управление ГСЧС в области, несчастный случай произошел предварительно в ночь с 28 февраля на 1 марта.

Читайте также:

Саперы проводят разминирование в Херсонской области (Фото:REUTERS/Murad Sezer) Около трети территории Украины нуждается в разминировании — МВД

«В лесу у села Спиваковка на вражеской мине взорвался автомобиль, в котором находились четверо мужчин. В результате взрыва все они погибли», — говорится в сообщении.

Видео дня

Окончательные обстоятельства трагедии выясняет Нацполиция.

В ГСЧС напоминают, что на деоккупированных территориях и там, где шли интенсивные боевые действия, сохраняется высокая минная опасность, и советуют при обнаружении подозрительного предмета сообщить о находке спасателям или полицейским.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Изюм Харьковская область Мины ГСЧС Изюм-Харьков мина Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X