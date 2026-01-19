Российские войска пытались расширить зону боев в пределах Харьковской области почти всю неделю, но Силы обороны отбили все эти попытки. Об этом в понедельник, 19 января, заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире Ми-Україна .

«В то же время видим, что не сумев в направлении этого населенного пункта зайти и продвинуться вглубь территории нашей страны, враг пытается расширить зону боев на этом направлении. В частности, на ближайшие населенные пункты — Нестерное и Круглое. Однако враг несет большие потери», — заявил представитель ГПСУ.

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Демченко рассказал, что за минувшие сутки россияне потеряли во время попыток штурмов около 30 оккупантов — как убитыми, так и ранеными.

18 января в оперативной сводке Группировки объединенных сил сообщили, что россияне за прошедшие сутки пытались воспользоваться численным преимуществом и прорвать украинскую оборону на Южно-Слобожанском направлении, в частности, в Волчанске.

По словам военных, россияне пытались продвинуться в сторону Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино Харьковской области. Также российские войска атаковали позиции Сил обороны в направлении Дегтярного и Круглого.

11 января российские оккупанты продвинулись в Волчанске Харьковской области, Покровске Донецкой области и возле Вильчи Харьковской области, сообщил аналитический проект DeepState.

В Группировке объединенных сил утром 11 января заявили, что за предыдущие сутки оккупанты безрезультатно пытались прорвать украинскую оборону в Волчанске и в сторону Графского и Вильчи.