Бои в Харьковской области идут в трех серых зонах, 29 населенных пунктов остаются под оккупацией — ОВА 13 марта, 19:12 Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

В Харьковской области 29 населенных пунктов остаются под российской оккупацией. Активные боевые действия в регионе продолжаются в трех серых зонах.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга.

«У нас 29 населенных пунктов остаются под временной оккупацией. Это число не меняется. Есть три населенных пункта, которые мы считаем серой зоной, на территории которых ведутся активные боевые действия, в частности это населенный пункт Гряниковка», — сказал он.

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Глава ОВА подчеркнул, что ВСУ продолжают стоять на своих позициях и не отступают.



Синегубов добавил, что враг пытается выявить слабые позиции в обороне ВСУ и, вероятно, готовит наступление на этих направлениях.



«Однако сейчас он успеха не имеет, несет потери и отступает на ранее занятые им позиции», — подчеркнул он.

Ранее Синегубов говорил, что в Харьковской области с начала осени Вооруженные силы Украины освободили 544 населенных пункта.