Городской голова Богодухова Харьковской области Владимир Белый заявил, что за последние четверо суток громада подверглась массированным российским обстрелам, которые принесли больше разрушений, чем за все время полномасштабной войны.

В своем сообщении в Facebook в среду, 22 апреля, Белый написал, что страна-агрессор терроризирует громаду с целью сломить местных жителей.

«Уже сутки наш город подвергается сокрушительным ударам. 110 дронов всего за четверо суток нанесли общине больше разрушений, чем за все годы полномасштабного вторжения. Враг бьет по жилым домам, заправкам, критически важной инфраструктуре… Я вижу ваше возмущение и чувствую вашу тревогу. Когда каждый час летят дроны, естественно искать защиты и задавать острые вопросы. Но именно сейчас мы должны быть честными друг с другом», — заявил он.

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Белый опроверг вбросы в соцсетях о том, что местные власти «сбежали», и подчеркнул, что и он, и городской совет остаются на месте и работают, а коммунальщики работают под обстрелами.

«Да, возможно, связи было недостаточно из-за ограничений, связанных с безопасностью. Мы не сообщаем о каждом шаге, чтобы не корректировать огонь противника. Но с сегодняшнего дня мы усиливаем информирование: город жив. Город борется. Мы работаем над укреплением обороны вместе с военными, с военной администрацией, но каждый должен держать свой фронт», — написал мэр.

Вечером 22 апреля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в эфире телемарафона, что в области зафиксировали около 80 ударов БпЛА, из них 50 — в направлении Богодухова. Оккупанты наносят удары по жилым домам, критической инфраструктуре, энергетике, отделениям банков.

Ранее начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев заявил, что российские войска усилили удары по Богодуховской громаде Харьковской области, однако признаков подготовки к наступлению на этом направлении нет.

21 апреля спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские войска активизировали штурмовые действия в Харьковской области, в частности под Купянском и Волчанском, пытаясь давить на украинские позиции и сузить плацдарм ВСУ на востоке от Оскола.

По словам Трегубова, сейчас фиксируется общий рост интенсивности боев во всей зоне ответственности, в частности на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях. Исключением остается только Великобурлукское направление, где ситуация относительно спокойная, подчеркнул он. В то же время под Волчанском и Купянском продолжаются активные штурмовые действия россиян.