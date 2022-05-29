31% территории Харьковской области остается под оккупацией, 5% освобождены от российских захватчиков — глава ОВА 29 мая, 19:08 Цей матеріал також доступний українською 31% территории Харьковской области остается под оккупацией (Фото:Офис президента Украины)

31% территории Харьковской области временно оккупировано, 5% были освобождены от российских захватчиков.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Харьковскую область.

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«Мы еще не можем полностью обследовать некоторые освобожденные населенные пункты, поскольку там продолжаются обстрелы, провести полноценное разминирование и начать возобновление критической инфраструктуры. Где мы можем делать это дистанционно, мы это делаем», — цитирует Синегубова пресс-служба Офиса президента.

По его словам, действия российской армии повлекли за собой разрушение 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью. В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города — 30,2% общего жилого фонда.

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