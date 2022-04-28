Харьковская правда. Как слова самой известной среди западных СМИ харьковчанки стали мощным оружием в борьбе с Кремлем 28 апреля, 09:38 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Мария Авдеева говорит, что сейчас россияне обстреливают Харьков хаотично, попасть может в любой район города (Фото:Александр Медведев)

Эксперт по информбезопасности Мария Авдеева осталась в Харькове, чтобы стать для западных СМИ окном в реальную, а не выдуманную россиянами, жизнь и борьбу родного города



В конце апреля в здание Харьковской областной госадминистрации, еще 1 марта изуродованное российскими ракетами, НВ попал в сопровождении Марии Авдеевой. Именно эта харьковчанка стала главным комментатором состояния дел родного города для западных СМИ, фактически превратившись для них в военного корреспондента.

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Пока представители редакции поднимались по лестнице, заваленными обломками стен и потолка, Авдеева отстала, делая видеострим.

Это часть ее борьбы: она записывает и выкладывает в Twitter видео из самых опасных районов Харькова, показывает его разрушения, совершенные россиянами. А также рассказывает о повседневной жизни земляков — как они обживают метро, прячась от обстрелов, как работают.

За два месяца аудитория Авдеевой в Twitter выросла более чем в 200 раз и сейчас насчитывает 94 тыс. подписчиков. Иногда за день она делала до 20 включений для известнейших мировых телеканалов — CNN, BBC, NBC, Sky News и многих других.

«Сначала было очень мало людей, кто работал именно по Харькову. Я понимала, что нужно давать больше информации. Это очень важно для Харькова и Украины в целом», — объясняет Авдеева.

Первые включения она начинала в 5.00−6.00 утра для австралийских СМИ — и так работала до поздней ночи, когда просыпались американские медиа.

Сейчас харьковчанка сотрудничает с западными СМИ и в качестве местного продюсера.

А вообще Авдеева работает директором по исследованиям Европейской экспертной ассоциации и восемь лет посвятила разоблачению российской дезинформации.

До 24 февраля она выступала на различных конференциях по безопасности и противодействию информ-лжи, проводила исследования и писала научные статьи. К началу войны у нее было только 400 подписчиков в Twitter, потому что постила ссылки на собственные исследования и англоязычные статьи. «Он [персональный аккаунт в Twitter ] был узконаправленным, на те темы, которые я изучала», — вспоминает Авдеева.

Во время экскурсии по разрушенному центру Харькова НВ поговорил с ней о том, как война изменила сразу две жизни — самой Авдеевой и ее города.

— В Харькове ежедневно продолжаются обстрелы. Вы находитесь здесь, никуда не уезжали. Почему остались?

— С 2014 года я занималась противодействием российской дезинформации. И я видела, что Россия готовится к этой войне не только военно, но и информационно. Мы видели безумное количество фейков и дезинформации, распространявшейся российскими медиа. Я постоянно об этом писала.

24 февраля я должна была ехать в Киев и выступать на конференции по российской дезинформации. Проснулась, чтобы идти на поезд, и в это время услышала, что начались обстрелы Харькова.

Сетью прокремлевских телеграмм-каналов очень быстро начала распространяться волна, что они взяли Харьков, — поскольку целью Путина, о которой он заявлял, было взять контроль над основными городами Украины за 3−5 дней.

Из этого ничего не вышло, но информационно они так и составляли эту картинку. Маргарита Симоньян — главный редактор Russia Today запостила у себя в телеграмм-канале фотографию Харьковской ОГА, — с российским флагом и подписью «Харьков наш». Как будто российские войска уже оккупировали город. Мне начали звонить по телефону друзья, коллеги, спрашивать — вижу ли я уже российские войска на улицах? Но это фото было еще с 2014 года.

В результате обстрела Харьковской ОГА погибли 29 человек / Фото: Александр Медведев

За все это время россиянам так и не удалось взять штурмом Харьков, было несколько попыток, но все они провалились еще в начале войны. Харьков крепко защищают наши защитники. Поэтому я поняла, что поскольку количество фейков и дезинформации становится все больше, необходимо остаться в городе и давать правдивую картинку происходящего. Таким образом, мы боремся с дезинформацией с одной стороны, а с другой — информируем общество.

Для меня еще главное — давать информацию иностранной аудитории о происходящем, о военных преступлениях, совершаемых российскими войсками, для того, чтобы Украина могла получить больше помощи.

Мне писали люди со всего мира. Они говорили: глядя на то, какой ужас делают российские военные с Харьковом [обстреливая жилые массивы], в других городах Украины, мы давим на наши правительства, чтобы те больше помогали, давали больше оружия и сильнее поддерживали Украину. Поэтому я поняла, что это то, что нужно, эта работа важна. Так, из эксперта по безопасности я постепенно превратилась в военного корреспондента.

— Харьков — преимущественно русскоязычный город. Как изменилось отношение к России после того, что армия РФ поступила с городом?

— Кардинально. Я много общалась с людьми, в том числе с теми, кто не только говорит по-русски, но и по национальности русские, которые тоже проживают в Харькове. Особенно меня поразила история одной женщины, пережившей нацистскую оккупацию. Это очень старая бабушка, и она русская по происхождению. Она говорила, что нацисты в годы Второй мировой войны не творили зверства, которые здесь сейчас делают россияне. И она спрашивала — заочно — у Путина: «Зачем вы сюда пришли? Нас убивать?»

Собственно эти вопросы «Зачем?» и «Что вы делаете?» я постоянно слышу от харьковчан. Поскольку никогда люди здесь не планировали никаких агрессивных действий в отношении России, это сосед, до которого 40 км отсюда. Конечно, все отношения были разрушены еще в 2014-м, но никто не ожидал, что зверства будут настолько распространены, что масштаб агрессии будет настолько всеохватывающим. Поэтому обычно у всех одно настроение — отомстить, защитить свою землю, чтобы был наказан агрессор, пришедший сюда с оружием.

— Какие районы в Харькове больше всего страдают от обстрелов?

— Очень страдает Салтовка, о которой много говорят, — это самый большой жилой массив вообще в Украине: там 500 тыс. человек до войны проживало. Россияне из Градов бьют по нему. Там панельные дома и люди не могут в них жить нормально, это невозможно.

Эти районы [центральные] были уже более-менее нормальными. Здесь люди начали выходить, понемногу уже убирали.

Потом, когда началось новое сражение за Донбасс и когда сказали, что Харьков тоже может быть одной из целей, [россияне] начали обстреливать по-другому — не так, как раньше. Несколько дней назад были обстрелы центра города. У меня несколько друзей пострадали из-за них. Они, как мы сейчас, были по каким-то делам в центре и тут внезапно начались обстрелы, все начали бежать кто куда.

Сейчас все непрогнозируемо и не прогнозируем район [где будет обстрел]. Сейчас тактика [россияне] такова: целить по каким-то гражданским объектам в течение дня, чтобы устрашить людей. Те не ожидают, а тут происходит обстрел, — это очень влияет на психику.

— Нынешние обстрелы — это что? Устрашение населения или отвлечение внимания украинских военных от боевых действий в области?

— Думаю, что оба варианта. Одна из задач — держать здесь украинских военных занятыми для того, чтобы они не могли пойти в контрнаступление на те силы, которые двигаются в направлении Донбасса — Изюм и остальные. Все равно контрнаступление происходит, но если совершаются постоянные атаки на город, то защитники должны здесь стоять и защищать его.

С другой стороны, думаю, это тоже месть Путина. У них же не удалось в 2014 реализовать Харьковскую народную республику, хотя они завозили сюда «титушек» из российского Белгорода. Россияне, видимо, рассчитывали, что здесь их будут сейчас с флажками встречать. Но встретили яростным сопротивлением: люди готовы с голыми руками драться. И враг решил уничтожать людей.

Мне кажется, впереди у нас будут тяжелые недели.

— Вы главный голос Харькова в западных СМИ. Вам поступают угрозы от россиян или их ботов?

— Постоянно. Пишут, что сейчас мы придем и вас вырежем.

— Не боитесь?

— Нет.

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