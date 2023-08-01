Российские войска обстреляли Харьков, попали в здание учебного заведения и спорткомплекс — фото

1 августа, 09:15
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Последствия атаки России (Фото:https://t.me/synegubov)

Последствия атаки России (Фото:https://t.me/synegubov)

Около полуночи российские войска нанесли по Харькову удары дронами типа Shahed, зафиксировано попадание в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе.

Об этом говорится в сообщении председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram во вторник, 1 августа.

Разрушены два этажа, произошел пожар. Без пострадавших.

Еще три «прилета» зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Повреждено двухэтажное здание. Получил ранения и был госпитализирован 63-летний охранник.

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В течение суток враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Богодуховского, Харьковского, Изюмского и Купянского районов. В частности, под вражеским огнем находились Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Колодязное, Новомлинск и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

https://t.me/synegubov
Фото: https://t.me/synegubov
https://t.me/synegubov
Фото: https://t.me/synegubov
https://t.me/synegubov
Фото: https://t.me/synegubov

Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили 50 взрывоопасных предметов.

На Купянском направлении за прошедшие сутки ВСУ успешно отбили очередную попытку вражеского штурма в районе восточнее Берестового.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Харьков Дроны Война России против Украины

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