Российские оккупанты утром обстреляли Харьков ракетами С-300
Последствия одного из ударов РФ в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)
В воскресенье, 6 августа, россияне нанесли ракетные удары по Харькову, предварительно — ЗРК С-300.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, профильные службы выехали на обследование последствий обстрела в Холодногорском районе.
«На эту минуту информация о пострадавших не поступала», — добавил он.
Мэр города Игорь Терехов заявил в Telegram, что Харьков под обстрелом российских оккупантов.
Российские оккупанты вечером в субботу, 5 августа, сбросили управляемую авиабомбу на центр переливания крови в Купянской громаде.