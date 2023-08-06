Российские оккупанты утром обстреляли Харьков ракетами С-300

6 августа, 09:38
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Последствия одного из ударов РФ в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)

Последствия одного из ударов РФ в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)

В воскресенье, 6 августа, россияне нанесли ракетные удары по Харькову, предварительно — ЗРК С-300.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, профильные службы выехали на обследование последствий обстрела в Холодногорском районе.

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«На эту минуту информация о пострадавших не поступала», — добавил он.

Мэр города Игорь Терехов заявил в Telegram, что Харьков под обстрелом российских оккупантов.

Российские оккупанты вечером в субботу, 5 августа, сбросили управляемую авиабомбу на центр переливания крови в Купянской громаде.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Харьков ЗРК С-300 Война России против Украины

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