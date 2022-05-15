«Мы уже недалеко». В ближайшие дни попробуем выйти на границу с РФ в Харьковской области — советник главы МВД Украины

15 мая, 23:21
Цей матеріал також доступний українською
ВСУ в ближайшие дни попытаются выйти на линию границы в Харьковской области (Фото:МВД)

ВСУ в ближайшие дни попытаются выйти на линию границы в Харьковской области (Фото:МВД)

ВСУ на северо-востоке Харьковской области удалось не только остановить продвижение врага, но и перейти в контрнаступление. В ближайшие дни они могут выйти к линии госграницы с РФ.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Российский боевой танк Т-90М, уничтоженный Вооруженными силами Украины, близ села Старый Салтов. 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi) «Перепуганные в РФ строят линию обороны». Как украинские военные гонят российских оккупантов в Харьковской области — Рымарук

«Действительно, мы уже недалеко от границы. Будем надеяться, если все будет нормально, в ближайшие дни попытаемся выйти на украинскую границу. Хотя россияне взорвали сейчас три моста и это может несколько замедлить наше контрнаступление», — сказал он.

Видео дня

По словам Денисенко, на Изюмском направлении оккупанты пока концентрируются и думают нанести еще один удар на Славянск и Краматорск.

«Пока это все безрезультатно. Но у них все еще большая численность и живой силы, и техники в этом направлении», – добавил он.

Читайте также:
Украина фактически выиграла битву за Харьков, россияне решили оставить позиции — Институт США по изучению войны
https://www.youtube.com/embed/CwQl49tDPTk
Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область МВД Украины Харьков Украинско-российская граница Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X