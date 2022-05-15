«Мы уже недалеко». В ближайшие дни попробуем выйти на границу с РФ в Харьковской области — советник главы МВД Украины 15 мая, 23:21 Цей матеріал також доступний українською ВСУ в ближайшие дни попытаются выйти на линию границы в Харьковской области (Фото:МВД)

ВСУ на северо-востоке Харьковской области удалось не только остановить продвижение врага, но и перейти в контрнаступление. В ближайшие дни они могут выйти к линии госграницы с РФ.

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Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

«Действительно, мы уже недалеко от границы. Будем надеяться, если все будет нормально, в ближайшие дни попытаемся выйти на украинскую границу. Хотя россияне взорвали сейчас три моста и это может несколько замедлить наше контрнаступление», — сказал он.

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По словам Денисенко, на Изюмском направлении оккупанты пока концентрируются и думают нанести еще один удар на Славянск и Краматорск.

«Пока это все безрезультатно. Но у них все еще большая численность и живой силы, и техники в этом направлении», – добавил он.

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